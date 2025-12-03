ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊಂಬೆಯಾದ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್..!

ಯಾದಗಿರಿ: ಬಿಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಈ ಬಾರಿ ರೈತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಫಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ವಿನೂತನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಉಪಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿರುವ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಭಾವಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನನು ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವೆ -ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
'ಹತ್ತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರದು, ಜನರ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲು ಸನ್ನಿ ಪೋಟೋ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ' ಎಂಬ ತಂತ್ರವೇ ಇದು.ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಉಪಾಯ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಹತ್ತಿ ಬದಲಿಗೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರ ಕಣ್ಣೂ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಮೇಲೆಯೇ!” ಎಂದು ರೈತರು ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ..! ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ..!
ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿಂಬೆ-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕುಂಕುಮ-ಅರಶಿನ ಇಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ರೈತರ ಸನ್ನಿ ತಂತ್ರ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.