/ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಕಿರುಕುಳ: ಮುಂಬೈ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ನಟಿ ಅದಿತಿ 

Aditi Sharma : ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜಗಳ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೀಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಟಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಮದುವೆ, ನಂತರ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹಿಂಸೆ : ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ ಅಭಿನೀತ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ, ಆಕೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಫಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅದಿತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ನಟಿ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಅಭಿನೀತ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದಿತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಆಕೆಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಶಂಕಿಸಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೂ ಅನುಮಾನದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅನುಮಾನದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಪತಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿರುವ ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಗೊರೇಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತಿ ಅಭಿನೀತ್ ಕೌಶಿಕ್, ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 85, 316(2), 352 ಮತ್ತು 3(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.