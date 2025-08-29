ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ: 100 ಹಂದಿಗಳು ಸಾವು, ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡವೆಂದ ಇಲಾಖೆ

African Swine Fever: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 100 ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ತಳಿಯ ಹಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಳಿದ 57 ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ, ಹಂದಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಂಗಪ್ಪ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಾ. ರಂಗಪ್ಪ, "ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರವು ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗಾಟ, ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ:
ರೋಗ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ?
ಇದು ಸಾಕು ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಒಂದು ವೈರಾಣುಜನ್ಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 100ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.