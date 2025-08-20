AiR Humanitarian Homes empowers six residents with prosthetic limbs | AiR ಮಾನವೀಯ ಮನೆಗಳು ಆರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಅಂಗಾಂಗ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ
Rotary club bangalore : ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ರವಿ ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ AiR - ಆತ್ಮನನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಾಯಭಾರಿ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ, AiR - ಆತ್ಮನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ AiR ಮಾನವೀಯ ಮನೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಧಾಮಗಳ ಆರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್-ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವು, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ AiR ನ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೋಮ್ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
1998 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ, AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಮನೆಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಾಗತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ, ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೈವಿಕತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
"ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ; ಇದು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ರವಿಯಲ್ಲಿನ AiR - ಆತ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲ; ಅವರು ಕುಟುಂಬ. ಈ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆಯು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ."
AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರೈಕೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾದಿಯರು, ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೃತಕ ಅಂಗ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ನ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. "ಈ ಸೇವೆಯ ಧ್ಯೇಯವು ಕೇವಲ ದಾನವಲ್ಲ - ಅದು ಪೂಜೆ." AiR ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. "ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವ ಪರಮ ಅಮರ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಭಯಂಕರ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ."
ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ನ ವಿಶಾಲ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ "ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ" ಮೊಬೈಲ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಸೇವೆಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ 1000 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.