ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್‌ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ : 25 ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ ಕೊಡುಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ AiR ಮಾನವೀಯ ಮನೆಗಳು, ಚಲನಶೀಲತೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 25 ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 16, 2025, 07:27 PM IST
    • ರಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ AiR-ಆತ್ಮನ್ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
    • AiR ಮಾನವೀಯ ಮನೆಗಳು ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
    • ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್‌ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ : 25 ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ ಕೊಡುಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಹಯೋಗವು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ರಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ AiR-ಆತ್ಮನ್ 40 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. AiR ಮಾನವೀಯ ಮನೆಗಳನ್ನು 1998 ರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಸಂತೋಷ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ, AiR - ಆತ್ಮನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, AiR ಮಾನವೀಯ ಮನೆಗಳು ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. "ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ" ಎಂಬ ಆಳವಾದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, 24/7 ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್‌ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ; ಇದು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರವಿಯಲ್ಲಿ AiR - ಆತ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಯಾರೂ ಮರೆತುಹೋಗದಂತೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ."

AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮುರಿದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೈಹಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಾಗತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ AiR ಹ್ಯುಮಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ, ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೈವತ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. AiR ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಧ್ಯೇಯವು ಇತರರಿಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ.

