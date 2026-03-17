  • ರೈಲ್ವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಕರವೇ ಮುತ್ತಿಗೆ!.. ಎಕ್ಸಾಮ್‌ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ರೈಲ್ವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಕರವೇ ಮುತ್ತಿಗೆ!.. ಎಕ್ಸಾಮ್‌ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

Indian railways exams: ರೈಲ್ವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು..ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರೈಲ್ವೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಕರವೇ ಹಳೆ ಜಿಎಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:53 AM IST
ರೈಲ್ವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಡೆಗಣನೆ ಕರವೇ ಮುತ್ತಿಗೆ!.. ಎಕ್ಸಾಮ್‌ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಡಿಸಿಇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಹಳೆ ಜಿ.ಎಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎ.ಹಾಸೀಫ್ ಅಪೀಜ್ ಮನವೊಲಿಕೆ ಯತ್ನ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡನಾರ್ಹ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಕೈಬೀಡಬೇಕು ಇಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

 ಇದಕ್ಕೋ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಳೆ ಡಿಆರ್ ಎಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡತಾ ಬರತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. 

ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ರೈಲು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊರಕಳುಸಲಾಯಿತು.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

karnataka governmentKannada LanguageKannadatrainindian railway

