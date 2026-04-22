ಮಡಿಕೇರಿ: ತಿಥಿ ದೇವೋಭವವನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮನಸೋತು ಬಂದಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ... ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಾಡೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಕೊಡಗು... ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತವರು.. ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ತಾಣ. ನಿತ್ಯವೂ ಕೊಡಗಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬಂತೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊಡಗಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ವಿಲ್ಲಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ನಾಡೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಡಗಿನ ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿ ವಿಲ್ಲಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಳಲಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಯ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ ಆಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೌಸ್ ಕೀಪರ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಓನರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ... ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಅಮೆರಿಕಾದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚೆನೈನ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಳಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಸದ್ಯ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಕೊಡಗು ಪೊಲೀಸರು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ನಡೆದು,18ಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರ ಬಂಧನವಾದರೂ ಕೊಡಗು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗುವ ಮುಜುಗರ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಲೀ, ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ