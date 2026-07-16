ರಾಜ್ಯದ 4 'ಅಮೃತ ಭಾರತ್' ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 75 ನವೀಕೃತ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹೈಟೆಕ್ ಕಾಯಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಹೌದು.. ರಾಜ್ಯದ ಅಳ್ನಾವರ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು 'ಅಮೃತ ಭಾರತ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು
ಬಂಟ್ವಾಳ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ: ₹26.18 ಕೋಟಿ
ಕೊಪ್ಪಳ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ: ₹21.14 ಕೋಟಿ
ಅಳ್ನಾವರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ: ₹17.2 ಕೋಟಿ
ಬಾದಾಮಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ: ₹15.10 ಕೋಟಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಭವ: ಈ ನವೀಕೃತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅವುಗಳ ಭವ್ಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್: ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ದಿವ್ಯಾಂಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಾಂಪ್ಗಳು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು: ವಿಶಾಲವಾದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Public Address System), ಉಚಿತ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವೈ-ಫೈ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ.