Anekal : ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಹೊರಟ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಪುಂಡರು..

Anekal news: ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೈರನ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪುಂಡರ ಗುಂಪೊಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಆನೆಕಲ್‌ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:37 PM IST
  • ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕಾರ್‌ ಚಾಲಕನ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಆನೇಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ

Anekal news: ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೈರನ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪುಂಡರ ಗುಂಪೊಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಆನೆಕಲ್‌ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಮಧ್ಯ ಆಕ್ಷಿಡೆಂಟ್‌ ಆದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ವಿಡೀಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದಟ್ಟಣೆಯಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ಸಿಗದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪದೇ ಸಾವು ನೋವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳಾಗುವುದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಂಡರ ಗುಂಪು ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೈರನ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಗಾಡಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ರೋಗಿಯ ಬಳಿ ತಲುಪದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೇಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರೋಗಿಯನ್ನ ಕರೆತರಲು ಆತುರದಿಂದ  ಹೊರಟಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವಕರ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಬಿಡದ ಪುಂಡರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಅವಾಜ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕಾರ್‌ ಚಾಲಕನ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

Bengaluru newsAnekal incidentAnekal NewsAnekal car incidenthooligans stopped ambulance

