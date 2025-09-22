ಆನೇಕಲ್: ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಬಸವನಪುರದ 'ಬೊಂಬೆ ಮನೆ'

Anekal: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು, ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಬಸವನಪುರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಆರಂಭಿಸಿದ ವೈಭವದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಸವನಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಮದನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಂಪತಿಗಳು, ಈ ಬಾರಿ 'ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್' ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನದಂತಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯಗಳೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ವೈಭವದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು, ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತಸಪಡಿಸುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇದೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ತುಂಬುವ ಒಂದು ಅನುಭವ.
ಈ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಂಬೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಕಲಾಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಮದನ್ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಾಗದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.