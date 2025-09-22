English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆನೇಕಲ್: ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಬಸವನಪುರದ 'ಬೊಂಬೆ ಮನೆ'

Anekal: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು, ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 22, 2025, 10:31 AM IST
  • ನವರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ
  • ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಗೊಂಬೆ ಮನೆ
  • ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೆರಗು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಚಂದ

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ಸೆ.30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
camera icon8
pension
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ಸೆ.30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮರು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು...!
camera icon5
Courageous Zodiac Signs
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮರು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು...!
ಆನೇಕಲ್: ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಬಸವನಪುರದ 'ಬೊಂಬೆ ಮನೆ'

Anekal: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು, ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಬಸವನಪುರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಆರಂಭಿಸಿದ ವೈಭವದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬಸವನಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಮದನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಂಪತಿಗಳು, ಈ ಬಾರಿ 'ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್' ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನದಂತಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷಯಗಳೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ವೈಭವದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಇನ್ನು, ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತಸಪಡಿಸುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇದೆ.

ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ತುಂಬುವ ಒಂದು ಅನುಭವ.

ಈ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಂಬೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಕಲಾಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಮದನ್ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಾಗದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Dasara 2025NavaratriGombe HabbaBengaluru DasaraAnekal

Trending News