ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕ

ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸಿಗೆ 8 ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಕಲ್ಲು-ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಗಿರಿಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3,220 ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಸಿರು ಕಾನನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ರಮಣೀಯವೂ, ಪ್ರಶಾಂತವೂ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪರಶಿವನ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದಿತೆಂದು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವೂ, ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ ಮಹಾ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಪರಶಿವನು ಗಜಾರಣ್ಯದ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ತಪೋಮಗ್ನನಾದನು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯೊಡನೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಪಂಚವಟೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾವಣನು ಸೀತಾಪಹರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಶಿವನು ‘ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ನೆರವೇರಲೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಶಾಂತವೂ, ರಮಣೀಯವೂ ಆದ ಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ತಪೋಮಗ್ನನಾದನು' ಎಂದು ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಗಿರಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುಂಚ, ಕಂಚರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರ ರಾಕ್ಷಸರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ, ಇವರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಜನರು ಶಿವನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಾಗ, ಶಿವನು ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದೂ, ಮೊದಲು ಚುಂಚ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಗಿರಿಗೆ 'ಚುಂಚನಗಿರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂದೂ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮ' ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 12 ಮಂದಿ ನಾಥರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮನಾಥನೂ, ಶಿವಸ್ವರೂಪನೂ ಆದ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ ಬಂದನು. ಇವನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಶಿವನು ʼಎಲೈ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ఇల్లి ನಾನು ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಾಗಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀನಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳನ್ನೂ, ಸ್ತಂಭಾಂಬೆಯನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡು. ಈ ತಪೋಭೂಮಿಯು ಆದಿಪೀಠ, ಇದು ನಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹನ್ನೊಂದು ನಾಥ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನ್ನದು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು', ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಜತಾದ್ರಿಗೆ ತೆರಳಿದನು.
ಪರಶಿವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಆದಿಪೀಠವಾದ್ದರಿಂದ ಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ 'ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಕರ್ಮನಾಥನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಂದು ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದನು. ಇವನ ಆಚಾರ, ದೈವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ರೀತನಾದ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನರಿತ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಭೈರವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಾಂಬೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಜಾತಿ, ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದರು. ಅನ್ನದಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿ, ಕರ್ಮನಾಥನಿಗೆ ಸಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ವಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ, ಪ್ರಾಚೀನವೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠವು ಸುದೀರ್ಘ್ರವಾದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 72 ಮಂದಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೈರವನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೈರವನು ಅನ್ನದಾನಿ ಭೈರವನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು 'ಅನ್ನದಾನಿ ಮಠ'ವೆಂದೂ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ನಿವಾಸವೆಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇರಳವಾದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ, ಸಾಳ್ವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒಡೆಯರು ಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರಸುಮನೆತನದವರು, ಯಲಹಂಕ ಪ್ರಭುಗಳು, ತುರುವೇಕೆರೆ, ಚೋಳರು, ಹೊಯ್ಸಳರು. ಬಲ್ಲಾಳರು, ವಿಜಯನಗರದ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಾಳಯಪಟ್ಟು ಇವರುಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜನಾದ ವೀರಸಿಂಹದೇವರು, ಯಲಹಂಕನಾಡ ಪ್ರಭುಗಳು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೈರವನಿಗೆ ದತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರವಿರುವುದು. ಮತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರು ಮತ್ತು ಗೋರಖನಾಥರುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 8ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕಾಲದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೈವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠದ ಮಹಿಮೆ, ಮಹತ್ವ, ಮತ್ತು ಲೋಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ 1956ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು, ರಾಜ ಬಿರುದುಗಳು, ವಿಶೇಷ ಬಿರುದುಗಳು, ಸಾಧಾರಣ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗೈರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೀಠವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದುದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಈ ಪೀಠದ ಸ್ಥಾಪಕನು. ಈ ಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆಯು ಸುದೀರ್ಘವಾದುದು. ಇದುವರೆಗೆ 72 ಮಂದಿ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಛತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಹತ್ತೂಗ್ರಾಮದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುರು ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು 1928ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂಬ ನಾಮಧೇಯವನ್ನಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನಿತ್ತರು. ಇವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಶಿವೈಕ್ಯರಾದರು. ಇವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ 1967ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಸಾಧು ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
ಇವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಇವರ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು. ಇವರು ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ, ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಉಯಿಲನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು 1974ರಲ್ಲಿ ಶಿವೈಕ್ಯರಾದರು. ತರುವಾಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ಧ ಬಂಹಾಸನಾಧೀಶರಾದರು. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂದಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾಡಿನ ಭಕ್ತರ ಮನ-ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯ, ಯತಿಕುಲಶ್ರೇಷ್ಟ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲು, ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಈ ಶತಮಾನದ ಭಾಗ್ಯ, ಕಾಲಭೈರವನ ಮನದಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೇದವಣಿಸದೆ ಅನ್ನ-ಅಕ್ಷರ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿದ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಹಾ ಸ್ಮಾಮೀಜಿಯವರ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕವಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಹಿತ್ಯೋಪಾಸಕರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂತ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗರು ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಹುಣಿಮೆಯಂದು ಗಿರಿಪ್ರದಕ್ಷಣೆ, ಪೂಜಾ ಕ್ಯೆಂಕರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಸಹಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಅರ್ಥ:
“ಅನ್ನ” = ಊಟ ದಾಸೋಹ” = ಸೇವೆ / ದಾನ
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಎಂದರೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ (ಊಟ) ನೀಡುವುದು. ದಾಸೋಹ ಎಂಬುದು ‘ದಾಸೋಹಂ’ (ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ) ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಿನೀತ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಅನ್ನದಾನವಲ್ಲದೆ, ಸೇವಕನೊಬ್ಬ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೇವಾ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ‘ದಾಸೋಹವೆಂದರೆ ಶಿವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ(ಊಟ) ನೀಡುವುದು ಮೂಲಾರ್ಥ. ಇದು ‘ಸಮಾರಾಧನೆ’ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿ (ಸಮಾನವಾದ)ಪದ. ಈಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭೋಜನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ‘ದಾಸೋಹ’ ಅನ್ನುವ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪರಂಪರೆ. ಇದು ದಯೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಎಂದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ.ಇದು ಸೇವೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ “ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ” ಎಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನ (ಊಟ) ನೀಡುವುದು. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವು ಕೇವಲ ದಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವು ಹಸಿವು ತೀರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. “ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನ” ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ಅನ್ನ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಮಹತ್ವ:
ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನ್ನದಾತ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ, ಅನ್ನದ ಋಣ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳು ಅನ್ನಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ದಾನಗಳು “ಅನ್ನೋದಕ ದಾನ” ಎನಿಸಿವೆ. ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶಿವಶರಣರು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದು ಮಹಾದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಠಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ.ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ನೀಡುವುದು. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವು “ಅನ್ನವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
* ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ, ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸದೇ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
* ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಗೆಗೆ, ಅಥವಾ ನದಿಯ ಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ತಿಲ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೇ, ಅವರು ಯಾರಿಗೋ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
* ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ “ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನ”, ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಸಾವು ಬಂದ ನಂತರ, ಅವನು ವೀರಗತಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನನ ಋಣ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಿ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. “ದಾನ ವೀರ ಶೂರ ಕರ್ಣ” ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣನು ಅನ್ನದ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ನಾವುಗಳು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
* ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊನ್ನೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಾಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಊಟವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಥವಾ ಮಠದ ಹುಂಡಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹವರ ಪಾಪಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು.
* ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಥವಾ ಊಟದ ಭೋಜನವನ್ನು ಬಡಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ "ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ" ಎಂದು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಆ ಪಾಪಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
* ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಯ ಋಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ - ದೇವತೆಗಳ ಋಣ, ಋಷಿಗಳ ಋಣ, ಪಿತೃಗಳ ಋಣ, ಭೂಮಿಯ ಋಣ, ಅನ್ನದ ಋಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು ಇತರರು, ಪರರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು "ಪರಾನ್ನ" ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ದ ಹುಟ್ಟು
⦁ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞ, ಹಬ್ಬ–ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು.
⦁ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣರು “ದಾಸೋಹ” ತತ್ವವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
⦁ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಮಠಗಳು (ಉದಾ: ಉಡುಪಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ) ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಊಟ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ.
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಅಗತ್ಯತೆ
⦁ ಹಸಿವು ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದಿಂದ ಬಡವರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಹಸಿವು ತೀರಿಸುತ್ತದೆ.
⦁ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದು ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
⦁ ಶ್ರೀಮಂತ-ಬಡ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
⦁ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
⦁ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ?
ಹೌದು, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.
⦁ ಬಡವರ ನೆರವು: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
⦁ “ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
⦁ ಪ್ರವಾಹ, ಬರ, ಮಹಾಮಾರಿ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ.
⦁ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸಿದಿರಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿ
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೀಗಿದೆ:
1) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅನ್ನ ದೊರಕುವುದರಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
2) ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಕಷ್ಟ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದು.
3) ಅನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
4) ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
5) ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಊಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
6) ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವು ಕೇವಲ ಹಸಿವು ತೀರಿಸುವುದಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಠಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಊಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು
ಆದರೆ ಕೆಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ:
⦁ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸವಾಲು
⦁ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯ
⦁ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೊರತೆ
⦁ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು
⦁ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳು:
⦁ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು
⦁ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು
⦁ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿರ್ವಹಣೆ
⦁ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
ಅನ್ನದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಅವು ಇಂತಿವೆ:
ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು: ಅಡುಗೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು: ಆಹಾರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.
ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು; ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದಿರುವುದು.
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು: ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
ಅನ್ನದಾಸೋಹವು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ 72ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುಶ್ರುತ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅನುಕರಣೇಯ ಕಾರ್ಯಾಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡಿಪಾಯ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಮಹಲನ್ನಾದರೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿರವರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಸನಾತನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಸಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
✍️ ಡಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಡಿ.ಸಿ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ