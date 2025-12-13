English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ…! ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾನೆ ಕತರ್ನಾಕ್‌ ಖದೀಮ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ…! ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾನೆ ಕತರ್ನಾಕ್‌ ಖದೀಮ

Bengaluru crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರರಾಗಿದೆ.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:20 AM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರೆ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ…!
  • ಈತ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾನೆ...!
  • ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಈತನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ…! ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾನೆ ಕತರ್ನಾಕ್‌ ಖದೀಮ

Bengaluru crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರರಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಚಿತ್ರ ಕಳ್ಳ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು, ಆತ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ  ಏಕಾಂಗಿ ಖದೀಮನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಈ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಉಪಹಾರ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ದೋಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕದೀಮ ದೇವರ ಹುಂಡಿಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾನೆ. ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನಟಿ ಹೇಮಲತ ಅವರಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 90 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶ

ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಖದೀಮ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೂ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆತ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯವು ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಳ್ಳನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳ್ಳನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ದೇವರ ಹುಂಡಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಕಿ ಹಣ..!

