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Free Bus Pass: ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಾ ಆತುರದಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಪಾಸ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 24, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:33 PM IST
Free Bus Pass: ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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