ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನ: ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದ ಯುವಕ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ!!

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿಸೌಧ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಗ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಯುವಕನನ್ನ ಎಸಿಪಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯುವಕ, ʼನಾನು ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ... ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತ ತಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದವನು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಯುವಕ, ʼನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ತಂದಿದ್ದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಯುವಕನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆತಕ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ!
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 300 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಇದ್ದ ಕೈಚೀಲ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
