  • ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನ: ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದ ಯುವಕ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ!!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ಷಿಸೌಧ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 25, 2026, 07:51 PM IST
IPL 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಬ್ಬ! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು? ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
ipl 2026 rcb tickets
IPL 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಬ್ಬ! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು? ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RCB.. 2026ರ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ?
camera icon7
ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RCB.. 2026ರ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ?
ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು...
camera icon5
Marriage Predictions 2026
ಇದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು...
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿಸೌಧ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಗ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು ಯುವಕನನ್ನ ಎಸಿಪಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಯುವಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯುವಕ, ʼನಾನು ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ... ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತ ತಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಲೆಟರ್‌ಹೆಡ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದವನು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಯುವಕ, ʼನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ತಂದಿದ್ದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಯುವಕನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆತಕ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.  

ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ!

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 300 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಇದ್ದ ಕೈಚೀಲ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತಾಂತರವಾದವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

