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ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತಪಸ್ಸು: ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 33 ದಿನಗಳ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ!

ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌‌. ಶ್ರೀ ಮಠದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವ್ರತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ..? ಆ ಶ್ರೀಗಳಾದ್ರು ಯಾರು ಅಂತೀರಾ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 13, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:11 PM IST
ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತಪಸ್ಸು: ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 33 ದಿನಗಳ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತಪಸ್ಸು: ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 33 ದಿನಗಳ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ!
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