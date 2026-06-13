ಗದಗ : ಶ್ರೀಮಠದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕ್ಲೋಸ್.. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್.. ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಭಕ್ತರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಹೌದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗೋದು ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರು ಬೆಂತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ.
ಅಂದಹಾಗೇ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬೂದೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಬೂದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಠಿಣವಾದ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೂನ್ 3 ರಂದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಶ್ರೀಗಳು ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ, 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಾ ಹಲವು ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿ ಕೂಡಾ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರಿಮಠದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು.
ಇನ್ನೂ ಇಡೀ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಕೂಡಾ ಬಾರದ ಹಾಗೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೂರು ಬೆಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಬಂದು, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 775 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದ್ರೆ 33 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಮಠದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ, ಮದ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಆಯುಧ ವಾತಾವರಣ, ಭಯಾನಕ ರೋಗಿಗಳು, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಫಲಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ, ಗಡಿ ಕಾಯೋ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೊ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ರಾಚೊಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಠಿಣ ವೃತ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೂಡಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರ್ಷೋದ್ದಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೂದೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪಿಠಾಧಿಪತಿ ರಾಚೊಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಗಳು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಸಾಧನೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ 33 ದಿನಗಳ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 33 ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಶ್ರೀಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಚೊಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಈ ನಡೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ.