ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು- ಎಚ್ಡಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿಗಳು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಲವು ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೊದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು..ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಇಂದು ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 2028 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಗಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಜೊತೆ ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ದಳಪತಿಗಳು.
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು.ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರು, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎರಡು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ.ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಆ ನಂತರ 58 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂದಿನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿದಲ್ಲಿ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ,ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತ್ತಾರೆ.ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ, ಅಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು"
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಜತಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು.ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 85/90 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರುವುದು ಈಗ ಯಾವ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
