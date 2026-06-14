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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು? ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

Guarantee Scheme: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 14, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:13 PM IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು? ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

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Prajwal B

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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು? ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
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