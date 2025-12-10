English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ... ಜೋರಾದ ಸದನ -ಕದನ

"ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ"... ಜೋರಾದ ಸದನ -ಕದನ

 karnataka assembly winter session : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:48 PM IST
  • ʼಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ"
  • ʼಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ, ಡಿಕೆಶಿ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ"
  • ಯಾವಾಗ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ಅಶೋಕ್

"ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ"... ಜೋರಾದ ಸದನ -ಕದನ

 karnataka assembly winter session:  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್‌ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ, ಡಿಕೆಶಿ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪು ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ಕಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಯಾರು ಗೋವು ಯಾರು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ  ಅಶೋಕ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.ಇನ್ನು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡೊದ್ದೀವಿ ಅಂದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವರ ಜೀವನವೂ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗುತ್ತಾದಾ.. ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿ. ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಯಾವಾಗ ಒದ್ದು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ಎದುರಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನ ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು. 

ಇನ್ನು, ಒಂದಡೆ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಅಶೋಕ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು,ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದುಕಿದ್ಯಾ, ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ಯಾ ಅಂತಾ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಇದು ಬಗೆಹರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು. ಒಂದ್ಕಡೆ ಕನಕಪುರ ಶಾಸಕರು ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ರಾಜಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆರಾಯರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾರೆಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರ್ತಿದೆ..ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು‌ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆಡಳಿತ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರಾಜ್ಯದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಎಂ..ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 24,300 ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ashok counterCongress governmentAssembly Winter Sessionassembly winter session 2025̧ assembly winter 2025

