Bellary: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಖದೀಮನನ್ನು ಎಎಸ್ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸದಿಂದ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಾಳಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಘಟನೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು, ಬೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಎಸ್ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖದೀಮನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ಎಎಸ್ಐ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಎಸ್ಐ, ಕಳ್ಳನನ್ನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಎಎಸ್ಐಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಮನ್ವಯಿತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖದೀಮ ಎಟಿಎಂ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಎಎಸ್ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಿಂಗಪ್ಪರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.