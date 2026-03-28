ರಣರಂಗವಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಕದನ..! ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಪೊರಕೆ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನ..!

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಿಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆದಂತಿತ್ತು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಘೋಷಿಸಿದ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ- 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್!
ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದು ನೋಡು ಎಂದು ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದಿಯಪ್ಪಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂದಿದ್ದರು.ನಂತರ ಕೆಬಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದಿಂದ ಕಾರಿನ ಸನ್ ಡ್ರೂಪ್ ಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.ನಂತರ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಹಿಜಾಬ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದರು.ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.ಬಿಜಾಪುರದ ಒಂದು ಕೋತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೋಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ,ಕುರುಬರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ರೇ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಬಡವರ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026, RCB vs SRH: ಅದೇ ಕಥೆ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ.. SRH 300 ಸವಾಲು!
ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆಗೂ ಮುನ್ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಯಕರಿಯಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು.ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾರಾಜ್ ಪೇಟೆ, ಚೌಕಿ ಪೇಟೆ ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಆನೆಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ನಗರದ ಆನೆಕೊಂಡದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು.ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾದೀಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನೆಗೆ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮತದಾರ ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.