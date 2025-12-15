ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಮತಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುಬ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸಿಎಮ್ಎಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು 22 ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಅರೆಬೆಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಂಧನದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ನಿರೀಕ್ಷಣ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ 2023 ರ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5994 ಮತಗಳ್ಳನ್ನ ಡೆಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ ಡೆಲಿಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಎಡಿಜಿಪಿ ಬಿ.ಕೆ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ವೋಟ್ಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರೋ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2023 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾಕೆ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೆನೇ ಇರಲಿ ವೋಟ್ಚೋರಿ ಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೊ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ಚೋರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೊತ್ತೆ ಅನ್ನೊದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.