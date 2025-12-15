English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ: ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣ; ಏಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ: ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣ; ಏಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಎಸ್‌ಐಟಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸಿಎಮ್‌ಎಮ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 22 ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಅರೆಬೆಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:04 AM IST
    • ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ
    • ಮತಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣ
    • ಏಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ- ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದೇಶ
camera icon5
Imran Khan
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ- ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದೇಶ
ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆದ WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ..!
camera icon7
WWE john cena retirement life story ̧ 23 year WWE career ̧ John Cena’s retirement
ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆದ WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ..!
ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..! ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್, 61 ರನ್ ಗಳು..!
camera icon5
Hardik pandya
ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..! ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್, 61 ರನ್ ಗಳು..!
ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ: ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣ; ಏಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಮತಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುಬ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಸ್‌ಐಟಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸಿಎಮ್‌ಎಮ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 22 ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಅರೆಬೆಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಖುದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಂಧನದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ನಿರೀಕ್ಷಣ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೂ 2023 ರ  ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5994 ಮತಗಳ್ಳನ್ನ ಡೆಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಮ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ ಡೆಲಿಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ತನಿಖೆ‌ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಎಡಿಜಿಪಿ ಬಿ.ಕೆ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ವೋಟ್‌ಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರೋ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2023 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾಕೆ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ‌ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೆನೇ ಇರಲಿ ವೋಟ್‌ಚೋರಿ ಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೊ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟ್‌ಚೋರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಶಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ‌ಕೊಡೊತ್ತೆ ಅನ್ನೊದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Aland Assembly ConstituencyAland Assembly Constituency Voting Fraud

Trending News