Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /DV Sadananda Gowda-Vijayendra: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್‌ ವಿವಾದ; ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

DV Sadananda Gowda-Vijayendra: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್‌ ವಿವಾದ; ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Audio Controversy: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್‌ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:15 PM IST
DV Sadananda Gowda-Vijayendra: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್‌ ವಿವಾದ; ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ; ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇಂದಿನ ದರ
Arecanut Price Today6 min ago
2
Kannada News Live8 min ago
3
Divya Suresh28 min ago
4
Bomb threat in haveri35 min ago
5
Actor Tej37 min ago