ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಾಸನ: ಯುವತಿಯರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಪಘಾತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬಳಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಬಲಿ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ.ಯಮಸ್ವರೂಪಿ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಹಾಸನದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋರ ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದುಹೋಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಿಂದಿಗೆ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರು ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಂಪ್ಸ್ ಕಾಣದೆ ಬೈಲ್ ಹಾರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ೨೩ ವರ್ಷದ ಎಂಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವೇ ಕಾರಣ ಅವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.
ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಯುವತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಸ್ವಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಲು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಈ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಎಚ್ಚತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕ್ರಮ