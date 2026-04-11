Auto drivers son vikas topper: ರಾಯಚೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ 600ಕ್ಕೆ 594 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ್ದು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದರೆ ಯಾವೂದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಆರನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಕಾಸ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದ ಹನುಮಂತು ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈತ 600ರಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಶೇ99 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಆರನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಸದ್ಯ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ವಿಕಾಸ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ಎಂದು ಹರ್ಷವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಗಳ ನಡವೆಯೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
