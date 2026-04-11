  • ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6ನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್‌.. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ

Auto drivers son vikas topper: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆರನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದು  ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 11, 2026, 11:04 AM IST
  • ಮಗನನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದ ಪೋಷಕರು!
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗ ಈಗ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ತೋರಿಸಿದ ಮಧು ಗೌಡ
camera icon7
Madhu Gowda Gold collection
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ತೋರಿಸಿದ ಮಧು ಗೌಡ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!..ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?
camera icon6
karna serial actress
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!..ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?
ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಲವ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೋನು ಗೌಡ
camera icon6
Sonu Srinivas Gowda
ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಲವ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೋನು ಗೌಡ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
camera icon6
Indoor plants for cooling
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
Auto drivers son vikas topper: ರಾಯಚೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ  ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6ನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ 600ಕ್ಕೆ 594 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ್ದು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 11 ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದರೆ ಯಾವೂದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ್‌ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಆರನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಡಿಲಿಕೆ!.. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ
 

ವಿಕಾಸ್‌ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದ ಹನುಮಂತು ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈತ 600ರಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಶೇ99 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಆರನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಸದ್ಯ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ವಿಕಾಸ್‌ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ಎಂದು ಹರ್ಷವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟಗಳ ನಡವೆಯೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6ನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2nd PUC ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲಕಿ ಸೂಸೈ*ಡ್!.. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸಾವಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

