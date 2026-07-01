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  • /ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?-ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?-ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 6-7 ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಾಜರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 01, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:23 PM IST
ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?-ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?-ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
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