Baba Vanga predictions : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಆಕೆ ಹೇಳುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಡೈರಿಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಘಾತ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ (2025 - 2028) : ಕಾಲದ ಪಯಣ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಕದನಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ 2028.
ಮಾನವಕುಲವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೊಂದನ್ನು (New Energy Source) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿವಿನ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದತ್ತ (Venus) ತನ್ನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರಗುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಬದಲಾಗುವ ಜಗತ್ತು (2033 - 2043) : ಇನ್ನೊಂದು ದಶಕ ಉರುಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2033 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೌದ್ರರೂಪ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಏರಿ, ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಮಂಜಿನ ಪರ್ವತಗಳು ಕರಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕರಾವಳಿ ನಗರಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 2043 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುರೋಪಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ನಾಯಕರು, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳು (2046 - 2076) : ಮಾನವನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2046 ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ (Artificial Organs) ತಯಾರಿಕೆ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಹೃದಯದಂತಹ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ 2066 ರಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, 2076 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ: ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ : ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ 'ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯನನ್ನು' ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ! ಇತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಾಮ ತಲೆದೋರಿದರೆ, ಅತ್ತ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸಾಹತುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನ್ಯಲೋಕದ ಜೀವಿಗಳ (Aliens) ಸಂಪರ್ಕವೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪುಟ ತಲುಪುವುದು ವರ್ಷ 5079 ಕ್ಕೆ. ಆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (End of the World).
ಸತ್ಯವೋ? ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯೋ? : ಕಾಲದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ರಹಸ್ಯ. ಆದರೂ, ಆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ವೃದ್ಧೆ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.