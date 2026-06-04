Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಗೂಢ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲು

ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಗೂಢ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲು

Baba Vanga future predictions : ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು.. ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ವೃದ್ಧೆ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವ ದೃಶ್ಯವೂ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಬಹುದಾದ ಘಟನೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರೀಲ್‌ನಂತೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು... ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿನಿ—ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 04, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:58 PM IST
ಕೃತಕ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಗೂಢ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ; ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ
Strait of Hormuz2 min ago
2
Karnataka News in kannada10 min ago
3
HDFC Credit Card11 min ago
4
Monsoon 202619 min ago
5
Mango Pachcha38 min ago