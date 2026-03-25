  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಸಮರ : ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದದಲ್ಲಿ ರಣ ಕಲಿಗಳ ಮತ ಬೇಟೆ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಸಮರ : ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದದಲ್ಲಿ ರಣ ಕಲಿಗಳ ಮತ ಬೇಟೆ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದದಲ್ಲಿ ರಣ ಕಲಿಗಳು ಮತ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ‌ ನಾಯಕರ ದಂಡು ಮತಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ ಯಾಚಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ನೇರಾನೇರಾ ಹಣಾ ಹಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಂಗೇರಿದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮತಬೇಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 25, 2026, 08:40 PM IST
    • ರಂಗೇರಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ
    • ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದದಲ್ಲಿ ರಣ ಕಲಿಗಳು ಮತ ಬೇಟೆ
    • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ‌ ನಾಯಕರ ದಂಡು ಮತಬೇಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಸಮರ : ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದದಲ್ಲಿ ರಣ ಕಲಿಗಳ ಮತ ಬೇಟೆ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮತಯಾಚನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಮತಯಾಚನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ರಣಕಣ. ದಿವಂಗತ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ‌ ಅವರ‌ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೀಗ ಚುನಾವಣ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದಿವಂಗತ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಪರವಾಗಿ ಇಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ನಂದೀಶ್ವರ ನಗರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವರ‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮತ‌ನೀಡುವಂತೆ  ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ದಂಡು ಕಂಡು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಚಿವರು ಫುಲ್ ‌ಖುಷ್ ಆದ್ರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಕ್ಕಳ‌ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಬೇಕಾ ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಬಾಲಕನ ಕೆನ್ನೆ ಹಿಂಡಿ ಮತಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ದಿವಂಗತ ಶಾಸಕ ಮೇಟಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಬಾಯಕ್ಕ ಮೇಟಿ‌ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮತಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗರಂ ಆಗಿ ಸರ್ ನಮಗೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಾರಿ ಎಂದ್ರು.ಆಗ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ತಿಂಗಳಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ, ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಓಟು ಹಾಕು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದರು.

ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಪಾರ್ಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷೇತರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರು ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೊಂದಿಗೆ ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 58 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಯಾಚಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ಬರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಅನುಕಂಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೊಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿಯೊಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಮತ ಹಾಕುವವರು ಮತದಾರರು. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು (ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ) ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಣಕಲಿಗಳು ಮತಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋಕೆ ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಯಾರಿಗೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka by pollsBagalkot by pollsby polls 2026Kannada newsKannada

