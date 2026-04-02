ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಸಮರ : ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚರಂತಿಮಠ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಮೆನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಬಿರುಸಿನ ಮತಯಾಚನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ, ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಇಟ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವೂ ಜೋರಾದ ಮತ ಪ್ರಚಾರ. ಸಿಎಂ ಆದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಸಚಿವರ ದಂಡೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಭರ್ಜರಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ರಣಕಣ.
ಹೌದು.. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಧ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೋಟೆ ನಾಡನ್ನ ಮರಳಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಶತಾಯುಗತಾಯ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರ ದಂಡೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ, ಪ್ರಚಾರಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರನ್ನ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ, ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, 17 ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬಿಜೆಪಿಗರು ಸುಮ್ಮನೇ ಗೋಮಾಂಸ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಬೀಫ್ ಎಕ್ಸಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಗುಜರಾತ್ ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಡ್ ಪಿನ್ ತಯಾರಿಸದ ಉದ್ಯಮಿ ಅದಾನಿ ಆದಾಯ ೧೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಧೀರ ಶೂರ, ವಿಶ್ವಗುರು ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಪರ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತ ಸಂಸದ ಕಾರಜೋಳ,ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚರಂತಿಮಠ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ಎಕ್ಸಟೆನ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ರು,
ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಹೆಸ್ರು ಹೇಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಗಳು ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಅವ್ರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2004 ರಿಂದ 18ರ ವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಂಗ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಹಳ್ಳಿಭಗಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೆಳೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ, 2028ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಬೇಧ ಮರೆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲದೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಾತಿ ಒಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಆದ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ತಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ವಾಗಿದ್ದು, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಸುದ್ದಿಗಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯತ್ನಾಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದೆನೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂದಿಂದ ನಾನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೇನೆ,ಆದ್ರೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರ ದಂಡು ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಡ ಅಂರಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯದ ಹಾರ ಯಾರಿಗೆ? ಅನ್ನೋದು ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ.