ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 23 ಸಯನೈಡ್ ವಾಯು ಗುಂಡಿಗಳು (ಬಾಂಬ್) ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂದು ನಡೆಯುವುದು ನಿಜ ಎಂದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜೂನ್ 19ರ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:47ಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವು `karunanidhi.kundi@underworld.dog` ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ `underworld.dog` ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಕಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉದಯನಿಧಿ ಎಂಬಾತನ ಉಪಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ (BDDS) ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನದಳದೊಂದಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಲ್, ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಇಮೇಲ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲದ ಪತ್ತೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.