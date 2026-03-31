ರಂಗೇರಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣ!.. ಸಿಎಂರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮತಪ್ರಚಾರ

Bagalkote Assembly Constituency Election: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರಿದೆ,ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ರಣಕಣ ಕಾವೇರಿದೆ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿವಿಧೆಡೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮತಪ್ರಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಘಟನಾಘಟಿ ನಾಯಕರ ದಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲೊದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮತ ಬೇಟೆ, ಇನ್ಜೊಂದು ಕಡೆ ಮನೆಮನಗೆ ಭೇಟಿ ಮತಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ದಂಡು.ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಹಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ.ಹೌದು ದಿವಂಗತ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಮತಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಇಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೊಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ,ಎನ್ ಮಹೇಶ,ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರಗೇಶ ನಿರಾಣಿ ,ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ,ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ಪರ ಮನೆಮನೆ ಭೇಟಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಔಟ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಿಎಂ,ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ಸಿನದ ಹಿಂದೇನೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು,ಅಧಿವೇಶನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಳ್ಳೆತ್ತು ಸುಳ್ಳೆತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅವರೇ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಟೆಸಿದರು.ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಜನರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.ಬಿಜೆಪಿ ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು, ಸ್ವತಃ ಪರಮಾಪ್ತ ದಿವಂಗತ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ,ನೀಲಾನಗರ,ಐಹೊಳಿ,ಅಮೀನಗಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ್, ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, ಸವಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಟೀಲ್,ಸಚಿವ ಅತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಶಾಸಕ ,ಸಚಿವರ ದಂಡು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಇಂದು ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು, ಬಿಜೆಪಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವ ಔಟಗೋಯಿಂಗ್ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್,ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಅವರಿಗೆ ಏನು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.ಇನ್ನು ಕಳ್ಳೆತ್ತು ನಾವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.ನಾನು ಐದು ಬಾರಿ ಕ್ಚೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದಿ ಬಿಜೆಒಇಗರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಕಹವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸದ-ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ದಂಡು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಮತ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರದಂಡು ನಾಳೆ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ನೇರಾ ನೇರಾ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಏಪ್ರೀಲ್ 9.ರಂದು ಮತದಾರರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಜಯದ ತಿಲಕ ಯಾರಿಗೆ? ಎನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ.
