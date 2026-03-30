ಕಾವೇರಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣ : ಕೈ-ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಭರ್ಜರಿ ಮತಬೇಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಪರ ಸಿಎಮ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಪ್ರಚಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತಯಾಚನೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಭೇಟೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳು. ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕದನದಲ್ಲಿ.
ಹೌದು.. ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರಿದೆ. ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಪರ ಟಗರು ನಾಡದೊರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತಗುಂಡಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಮ್ ಬಂದರು. ನಂತರ ನಾಯನೇಗಲಿ, ರಾಂಪುರ, ಬೇವೂರ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
2024 ರಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿಎಮ್ ಊಳುವ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಳ್ಳೆತ್ತುಗಳು. ಕಳ್ಳೆತ್ತುಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಂದರು. ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಯುವಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಿಎಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿಲ್, ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸಾತ್ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಐಹೊಳೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಮತಭೇಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ದೀಪಂ ಕಾಲೋನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಶಿರೂರು, ಅಮೀನಗಢ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಪರ ಮತ ಕೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನರು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತಿದ್ದ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಹಾಗೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುನಿಸು ಮರೆತು ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಮ್ ಐದು ದಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುವ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ವರದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಎಮ್ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಕುತಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರೇ ನೂರಕ್ಕೇ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರಿದ್ದು, ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತಭೇಟೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತದಾರ ಯಾರಿಗೆ ಜಯಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೊ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು.