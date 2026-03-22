ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಹೆಚ್​​.ವೈ.ಮೇಟಿ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್​

Bagalkote by-election: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಗ್ಗಂಟಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿಯವರ ಹಿಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಮೇಟಿ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒಲಿದಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರುಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿರುವ ʼಕೈʼ ನಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಉಮೇಶ್ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಪರಿಚಯ
1-6-1972 ಜನಿಸಿರುವ ಉಮೇಶ್ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿಯವರು ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ & ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದಿ. ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿಯವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿ, ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಬಾಯಕ್ಕ ಮೇಟಿ, 3ನೇ ಮಗನೇ ಈ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಮಹಾದೇವಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಯವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು. ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ನಮಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರ ಹರ್ಷ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಪುತ್ರಿ ನಮಿತಾ MBBS ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರು ರೇವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1994ರಿಂದ ತಂದೆ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. 1996ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 1999ರ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, 2004ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ನಿಂತು ತಂದೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಗಂಡಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿಯವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. 2008, 2013, 2018, 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೀಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಕಂಡವರಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಅರಿತಿರುವ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವ ಪರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.