ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ (FDA) ಅಂಕದ ಎಂಬುವವರೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು ತಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮುಳುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ತನಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೌಕರ ಅಂಕದ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸಿ, ನೊಂದಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಅಂಕದ ಹಾಗೂ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ, ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೌಕರನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ: ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ, ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಧಿಕ್ಕಾರದ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರೈತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.