11 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್..!

ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಾಘ್ರ..ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದ ಜಾನುವಾರವನ್ನು ತಿಂದು ತೇಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರೊ ಹುಲಿ,ಈ ದೃಶ್ಯ ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 27, 2026, 10:10 PM IST
11 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್..!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ತೇಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಂತು ಇಂತು ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ..!!

ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಾಘ್ರ..ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದ ಜಾನುವಾರವನ್ನು ತಿಂದು ತೇಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರೊ ಹುಲಿ, ಈ ದೃಶ್ಯ ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮರಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿ, ಹಸು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಹಂದಿಯನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 11 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಇಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀಡಿ ಈಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಾಕಾನೆಯನ್ನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಜಪಡೆಯ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಇಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಹುಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರಿನ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾದ್ರು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆತಂಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಸೂಕ್ತ ಟ್ರಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

