Nagarthpet jewellery robbery: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರತ್ ಪೇಟೆಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ನ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖದೀಮರು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಣದ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಗನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 12ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 84ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನೆ ಎಗರಿಸಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಖದೀಮರನ್ನು ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳರ ಹಿನ್ನಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಈ ದರೋಡೆ ಕಳೆದ ಮೇ 6ರಂದು ನಗರತ್ ಪೇಟೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರುಮ್ ಜ್ಯವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ 5ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು.ಖದೀಮರು ಕಟ್ಟಡದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನೆ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.. ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗರ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೇವಲ ಶೌಚಾಲಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲನಗರತ್ ಪೇಟೆಯ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮಾರುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಕಣ ಹುಡುಕುವ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ನ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಕದ್ದಿದ್ದರು.ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿತರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 12ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 84 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.