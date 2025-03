ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು..! ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬನ ಆತಂಕದ ಟ್ವೀಟ್ :

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ, ತನ್ನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇಕಡಾ 7.5ರಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪಡೆದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇ. 7.5ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯೇ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಲವರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು:

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಾದ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲಂದೂರು, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2 ಬಿಎಚ್‌ಕೆ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Salary hike I received was 7.5% meanwhile BLR landlord increased the rent by 10%.

If this goes on, someday my rent will become more than salary.

— Ray (@sde_ray) March 28, 2025