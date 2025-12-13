ಕಂಡೋರ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ! 12 ವರ್ಷದ ಮಗವಿದ್ದರೂ ಆಂಟಿ ಪರಾರಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ..ಈ ಬಾರೀ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ.ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ರೀಲ್ಸ್ ರಾಣಿ ಮೋನಿಕಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ..ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.ಪ್ರತಿದಿನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ರಾಣಿ ಮೋನಿಕಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಲುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು..ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದರು..ವೈಟ್ ಇವರ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೇಳ್ತವೀ ಮುಂದೆ ಓದಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೋಲಿ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮೋನಿಕಾನ ಹಿಂದೆ ಬಿದಿದ್ದ. ಈ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಈ ಥರ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಮೋನಿಕಾನದು ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದೆ.. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ..ಮೊದಲನೆಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು 12 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇಯವನ ಜೊತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ..
ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ,ಮೋನಿಕಾ ಇನ್ಸ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು..ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೀನೆ ಎಲ್ಲಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೋನಿಕಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಲವ್ವಿಡವ್ವಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು..ಹೀಗಿರುವಾಗ ಐನಾತಿ ಮೋನಿಕಾ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ..ಆಕೆ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಗಂಡನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪತಿಗೆ ಮೋನಿಕಾ ಕಳ್ಳಾಟ ತಿಳಿದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೀ ಗಂಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 160 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ,1.80 ಲಕ್ಷ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋನಿಕಾ ಪ್ರಿಯಕರ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರೊದನ್ನ ಕಂಡು ಪತಿ ಮೋನಿಕಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಷ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಮೋನಿಕಾ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಮೋನಿಕಾಳ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗು ಮೋನಿಕಾಳ ಚಾಟ್ ಇಸ್ಟರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೋನಿಕಾಳ ಪತಿ ಕೂಡಲೇ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಯದ ಪೊಲೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಗೆ ಬರ್ತಿನಿ ಅಂತ ಧಿಮಾಕು ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೋನಿಕಾಳ ಪತಿ ಹಾಗೂ 12 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
