  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಬಾರದ ಬುದ್ಧಿ!..ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ರಾಬರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್..!

 Bangalore robbery arrest: ಹಾಡುಹಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ರ ವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ಲಾನ್ ಜೈಲಲ್ಲಿನೇ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 19, 2026, 07:39 PM IST
Bangalore robbery arrest: ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಹಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ರ ಗೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ನಡೆದಿತ್ತು.. ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ರೇ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರೋ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು.

ಮನೆಯವರ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ 20 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿನಿಂದ್ಲೇ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಆ ವಿಚಾರ  ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ರು. ಹೌದು,ದರೋಡೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ರು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ.ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ ಮರು ದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆ‌ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಆತ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೈದಿ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವ ಹೇಗೆ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಟ್ರಷ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನೇರ ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಹ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ.ದರೋಡೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಪುನಃ ಜೈಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರೋ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಯನ್ನ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಹೇಗೆ.?  ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ..? ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು..? ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಹೇಗೆ..? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ರೂ ಕೇವಲ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೋಚಿದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ  ಹಲವು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.

