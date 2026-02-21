English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ!

ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ!

ಆಕೆ, ಗಂಡ-ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯಾದ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ವಿಚಾರವೇ ಆಕೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.. ಮಗಳ ಬಾಳು ಉಳಿಸಲು FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕೆಲಸ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಎನಿ ಘಟನೆ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 21, 2026, 05:21 PM IST
  • ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೇಗ್ನ ಕೂಡ ಮುದ್ದು ಅಂತಾರಲ್ವ ಹಾಗೇ
  • ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ

Trending Photos

ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿತ್ತಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು! ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ
camera icon5
Tomato
ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿತ್ತಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು! ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ವೈರಲ್‌ ಸುಂದರಿ..ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Monalisa
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ವೈರಲ್‌ ಸುಂದರಿ..ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ.. ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು!
camera icon6
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ.. ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು!
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon11
gajkesari rajyog 2026 effects
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಪಿ!

ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರು , ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಅಂತೀರೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲ  ಕಂಡು ಬಂದುದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕುಂದಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಕೆ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಅಂಬರೀಷ್  ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್  ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ  ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ತವಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದ  ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂದೋನು ಈ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಪಿ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೀಸೆ ಬಲ್ತಿದ್ದು.. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹಲವು ಕೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಆಗಿ ತಿರುಕೆ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪುಂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಘನ ಘೋರ ಕೆಲ್ಸ...

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೇಣುಕಾಳ 2ನೇ ಮಗಳು 2024 ರಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ರಂಜಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಂನಂತೆ.. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೈನಾರ್ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳ ತಲೆ ಕೆಡಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದೂರು  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈ ರಂಜಿತ್ ಗೆ ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ..

ಹೌದು ಇತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಪೋಷಕರು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲೆ ಆಗಾಗ ನೆತ್ತಿಗೆರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು... ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರು ರಂಜಿತ್ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಉಗಿದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಾತ್ ರೋಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಸ್ಥಿದ್ದ ರೇಣುಕಾ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ರೇಣುಕಾಳ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಮನಸಾ ಇಚ್ಛೆ ತಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತಾ ರಂಜಿತ್ ಗೆ ಸಾತ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ತಾಯಿ ರಾಧಿಮ್ಮ ಸೇರಿ  ಗಂಭೀರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನು ಹಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಡಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀದ್ನಂತೆ  ಸಂಬಂದಿಕ ಈ ಗಣೇಶ್ ..ಇದೆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾ ರೇಣುಕಾಳ ತಾಯಿ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ರಂಜಿತ್ ಕುಟುಂಬ ಹಿರಿ ಜೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ  ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಮೇಲು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
 
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರೇಣುಕಾ ಅಶ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರು ಅಸ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ..  ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೇಗ್ನ ಕೂಡ ಮುದ್ದು ಅಂತಾರಲ್ವ ಹಾಗೇ ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಕೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ರಂಜಿತ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು  ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ವಿರುದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ  ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂದಿಕರು ಅಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Bangalore Rural

Trending News