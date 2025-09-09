ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳವ ವಿವಿಧ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
506 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ, 50 ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಪ್, 85 ಕೊಕೇನ್, 56 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋಗಾಂಜಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎಲ್.ಎಸ್.ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊಕೈನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಂಧಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 28 ಲಕ್ಷದ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ, ಒರ್ವ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗೆಳೆಯರು
ಇನ್ನು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೆಡ್ಲರ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಕೋಲೇಔಟ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೆಡ್ಲರ್ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯಿಂದ 36 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಡಿಎಂಎ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ..
ಹೌದು,ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಣೆ"- ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್
ನಂತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಗೆ ನಿಗದಿತ ಹಣವನ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ನ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಸಿಬಿ ಲಾಡ್ಜ್ ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೊ ಸಿಸಿಬಿ ಒಂದುವರೆ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ಸಿಸಿಬಿ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದು, ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 9 ಜನ ಐನಾತಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆ ಇರಲಿ, ಡ್ರಗ್ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೆ ಸರಿ.