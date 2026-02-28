English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿ‌ 34 ಪೈಸೆ ಬಾಕಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ರೈತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್..!

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್.. ಚೊಕ್ಕಣ್ಣಗೌಡ ಎಂಬ ರೈತ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:58 PM IST
  • ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಸರಿಯಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ರೈತ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯಿದೆ.
  • 9 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದಿವಾಳಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ

ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿ‌ 34 ಪೈಸೆ ಬಾಕಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ರೈತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್..!

ಹಾಸನ: ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.!ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಾಲಗಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ದೇಶವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಅಂತವರನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡದೇ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬಡ ರೈತರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಧಿಮಾಕು, ದೌಲತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿ 34 ಪೈಸೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೈತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ... ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ರೈತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರಿಗೇ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ... ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ‌ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran Israel war : ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆಷ್ಟು ನಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? 

ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿ 34 ಪೈಸೆ ಬಾಕಿ ಲೋನ್ ಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಂತು ಕರೆ... ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೇ ಹೋಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ರೈತ...ಬಾಕಿ 66 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರಿಗೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕ... ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್.. ಚೊಕ್ಕಣ್ಣಗೌಡ ಎಂಬ ರೈತ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋನ್ ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ಇಂತಹ ರೈತನ ಹಿಂದೆ 9 ರೂಪಾಯಿ‌ 34 ಪೈಸೆ ಬಾಕಿ ಸಾಲ‌ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಚೊಕ್ಕಣ್ಣಗೌಡ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ 50,000 ರೂ. ಬೆಳೆ ಸಾಲದ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಲವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೀರಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ 9 ರೂ. 35 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ.‌ ಹಣ ಪಾವತಿಯ ಬಳಿಕ‌ ರೈತ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 9.34 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿ, ಉಳಿಕೆ 66 ಪೈಸೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.‌ 66 ಪೈಸೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರೋ ನನಗೆ 9 ರೂಪಾಯಿ 34 ಪೈಸೆ ಬಾಕಿ ಅಂತಾ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ.. ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಚೊಕ್ಕಣ್ಣಗೌಡ, ನನ್ನ ಹಣ ವಾಪಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ranji Trophy final: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ..!

ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಸರಿಯಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ರೈತ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗ್ರಾಹಕನ 9 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದಿವಾಳಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ.. ಖಾಸಗೀ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯೊಳಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
 

