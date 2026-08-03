ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಲೇಔಟ್.ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 27 ರಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದವನು ಟೆರಸ್ ಮೇಲಿದ್ದ ರೂಂ ಸೇರಿದ್ದ.ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ.ಈ ವೇಳೆ ಘನಘೋರವೇ ಕಂಡಿದೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀರೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇದೆ ಬ್ಯಾನರ್. ಹೌದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಅದೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೊ ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮಾತನ್ನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿದ್ದ ಆತ 27 ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನ ಅದ್ಹೇಗೊ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ,ಪೊಲೀಸ್ರು ನಿನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ರುಬ್ಬುಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ನೀವ್ ನೀವೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಂತೆ. ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೆ ಹೆಸರಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವ್ರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.
ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಓರ್ವನ ಜೀವವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.