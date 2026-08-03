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  • /ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ : ಸೂ*ಸೈಡ್‌ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣರಾದ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು.‌?

ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ : ಸೂ*ಸೈಡ್‌ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣರಾದ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು.‌?

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟೋಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಅದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರ ಓರ್ವನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದೆ. ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆಯು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಮಗನ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡು ಹೆತ್ತ ಕರುಳಿನ ರೋಧನೆ. ತಮ್ಮನ ಸಾವು ನೆನೆದು ಅಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಿದ್ರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಿರುವ ಇದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿವಾದ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 03, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:28 PM IST
ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ : ಸೂ*ಸೈಡ್‌ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣರಾದ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು.‌?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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Bengaluru Crime: ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
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