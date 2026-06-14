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ಮೃತ ವೈದ್ಯೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥ ನಾಮಕರಣ: ಮರಿ ನೀರು ಕುದುರೆಗೆ 'ಸಮೀಕ್ಷಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಚಿಂತನೆ!

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ 'ದಶ್ಯ' ಮತ್ತು 'ನಾಗ' ಜೋಡಿಗೆ ಈ ಮರಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. 

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 14, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:20 PM IST
ಮೃತ ವೈದ್ಯೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥ ನಾಮಕರಣ: ಮರಿ ನೀರು ಕುದುರೆಗೆ 'ಸಮೀಕ್ಷಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಚಿಂತನೆ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಮೃತ ವೈದ್ಯೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥ ನಾಮಕರಣ: ಮರಿ ನೀರು ಕುದುರೆಗೆ 'ಸಮೀಕ್ಷಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಚಿಂತನೆ!
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