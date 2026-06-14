ಆನೇಕಲ್ (ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ): ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯೊಂದರ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.ಇಲ್ಲಿನ 17 ವರ್ಷದ 'ದಶ್ಯ' ಹೆಸರಿನ ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ (ನೀರು ಕುದುರೆ) ಮುದ್ದಾದ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.
ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ 'ದಶ್ಯ' ಮತ್ತು 'ನಾಗ' ಜೋಡಿಗೆ ಈ ಮರಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮರಿಯ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ದಶ್ಯ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮೃಗಾಲಯದ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಮರಿಯ ಜನನದಿಂದಾಗಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಪ್ಪೋಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಮರಿ ಹಿಪ್ಪೋವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಜನಿಸಿರುವ ಮರಿ ಹಿಪ್ಪೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿವಂಗತ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲು ಮೃಗಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಿಪ್ಪೋ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಗೆ 'ಸಮೀಕ್ಷಾ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.