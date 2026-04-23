ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಾತ್ರಾ ದುರಂತ : ರಥದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ : ನಗರದ ಥೇರ್ ಮೈದಾನ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಚಾತುರ್ಯ ಇಡೀ ಭಕ್ತಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-20 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಥ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಥದ ಬೃಹತ್ ಗಾಲಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವನ ಕಾಲು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೋರ್ವನಿಗೆ ಕಾಲುಗಳು ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿವೆ. ರಥ ಎಳೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ರಥದ ಚಕ್ರ ಹರಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ನೊಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಝುಮ್ ಎನ್ನವಂತಿದೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೊತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರದ ಥೇರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಧನರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಭಕ್ತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಪರೀತ ನೂಕಾಟ ಮತ್ತು ತಳ್ಳಾಟವೇ ಈ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನಸಮೂಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ರಥವು ಏಕಾಏಕಿ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಧನರಾಜ್ ಎಂಬುವವರ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ರಥದ ಗಾಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಧನರಾಜ್ ಎಂಬುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಈ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ವಿಷಾದ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ದ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು, ಗಾಯಾಲುಗಳು ಶೀಘ್ರ ಗುಣ ಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.