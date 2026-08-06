/ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ: ಮುಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಇವರೇ ನೋಡಿ.. 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೂಗು ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೂಗನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭಾಪತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಭಾಪತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಲೀಂ ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊರಟ್ಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಸಭಾಪತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಒತ್ತಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿ ಹೊಳಿ, ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್, ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪದ ಸಿಎಂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮನವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ತೆರಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಭಾಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಎಂಬ ಬಗೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಲವಂತದಿಂದ ಸಭಾಪತಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಸವ ರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನವೋಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿನ ಕದನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.