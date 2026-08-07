/Basavaraj Horatti: ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ!

Basavaraj Horatti: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ (Basavaraj Horatti Resigns) ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2026 ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪತ್ರ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ!
ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು" ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ; ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ
ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಪ್ರೋ-ಟೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 1956 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಸಮಾಧಾನ!
ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿದರೆ ಏನೋ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯೋ ಮುನ್ನ ಹೋದರೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ, "ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು ಅಂದರು, ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.