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  • /Basavaraj Horatti: ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ!

Basavaraj Horatti: ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ!

Basavaraj Horatti first reaction: ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 07, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:27 PM IST
Basavaraj Horatti: ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ; ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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