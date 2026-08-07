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Basavaraj Horatti Resigns: ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌?

Basavaraj Horatti: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಸೇರಿ ಕೈ ನಾಯಕರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ್‌ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 07, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:45 PM IST
Basavaraj Horatti Resigns: ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌?

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Prajwal B

Prajwal B

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