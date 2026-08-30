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"ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಸಿದ್ಧ, ಮಠಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬೇಡಿ" : ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

"ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕುರಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್‌ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 30, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:25 PM IST
"ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಸಿದ್ಧ, ಮಠಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬೇಡಿ" : ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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