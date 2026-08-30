"ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಸಿದ್ಧ, ಮಠಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬೇಡಿ" : ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: "ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಕುರಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಜನರು ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬಾರದು, ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು," ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, "ನನಗೆ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರಬೇಕು (ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಬೇಕು)," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.