cross voting there is a secret meeting: ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಇದೀಗ ಕಮಲ ಪಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.
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ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಕಳಂಕದಿಂದ ಪಕ್ಷವೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಣೆ-ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಳೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ದನಿ ಸ್ವತಃ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರು ಯಾಕೆ ಕಳಂಕ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಭೆ, ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನದ ಕಪ್ಪು ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಳಂಕ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.