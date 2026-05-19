ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 46000 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನ ಜನ್ಮಜಾಲಾಡಿದೆ.
ಬೀಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ 4600 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣದ ದುರಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ. ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ತನಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 15 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳು ಐದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಹ ಇದೆ. ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ನನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು 6 ದಿನ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ರಾಜ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಕಡೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 36 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4600 ಕೋಟಿ ಹಣ ದುರಪಯೋಗ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನವಾಗಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.